Politiche, il Pd presenta i candidati: «Una scelta per guardare al futuro»

Difesa dei diritti, ampliamento dei servizi sul territorio, progressività fiscale, inclusione. La coalizione “Pd, Italia democratica e progressista” presenta i suoi candidati alle Politiche del 25 settembre nei collegi di Camera e Senato che includono anche il vercellese proponendosi, nel corso di una campagna elettorale «breve e di certo non voluta da noi - come sottolinea la segretaria provinciale Mariella Moccia - di ricucire le fratture di una società e di territori che hanno fortemente pagato la crisi di questi anni».

Al Circolino dell'Isola, negli interventi di Moccia (candidata all'uninominale e al proporzionale per la Camera), di Federico Fornaro (capolista nel proporzionale della Camera in quota Articolo 1), di Enrico Borghi (capolista al Senato), Rita Rossa (candidata al Senato) e di Emanuela Allegra (candidata alla Camera nel proporzionale), si alternano temi locali e nazionali, i problemi dei territorio e quelli di una società «sempre più fratturata, in cui le disuguaglianze, invece di diminuire, sono aumentate».

Moccia apre gli interventi, sottolineando «l'imbarazzante comportamento delle forze politiche che hanno fatto cadere il Governo e che ora chiedano a Draghi di agire contro la crisi energetica e l'aumento delle bollette», ma anche la necessità di andare oltre gli slogan. «In questi anni il vercellese a trazione leghista ha ascoltato slogan e promesse sulla sanità che non si sono poi tradotti in fatti concreti. Al vercellese serve una medicina territoriale, attenta alla popolazione anziana e alle aree isolate».

Ricucire le fratture tra centro e periferia, tra aree a forte sviluppo e aree marginali, tra chi si è arricchito a dismisura e chi non arriva a fine mese è anche il messaggio di Federico Fornaro: «Lega e Fratelli d'Italia hanno votato contro i 200 miliari di euro ottenuti dall'Europa attraverso il recovery e ora vogliono metterli a rischio parlando di rinegoziazione», ha detto.

Parla «a un Piemonte oggi debole ma che deve sforzarsi di costruire un sistema» Enrico Borghi: «I nostri territori, minati dalle inutili contrapposizioni tra Torino e la periferia alimentate dalla narrazione politica del centro destra, sono deboli, poco attrattivi, non hanno le strutture e i servizi sufficienti per trattenere la popolazione. E' ora di svoltare e fare scelte diverse».

Sul tema della scelta – “Scegli” è anche lo slogan che campeggia sotto la faccia di Enrico Letta nei manifesti della campagna nazionale – tornano Rita Rossa e Milù Allegra: «La scelta tra una destra che ci vuole riportare indietro di 50 anni in tema di diritti delle donne e un centro sinistra che guarda avanti, tra chi sta creando tensioni allarmanti e speculazioni sui mercati internazionali e chi ha fatto una chiara scelta europeista, tra chi vuole il coinvolgimento e chi chiede una fiducia cieca nel capo di turno. Ci siamo messi in gioco affinché il 25 settembre si scelga un'Italia democratica e anche il Pd di Vercelli potrà fare la propria parte».