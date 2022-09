«Stop alla contraffazione: gli imprenditori vanno tutelati»

Un enorme plauso agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza di Borgosesia per il maxi sequestro di articoli di telefonia contraffatti.

I dati della maxi operazione sono inquietanti se solo si pensa che ha portato al sequestro di 4.800 articoli contraffatti e non sicuri in tutta la provincia di Vercelli, sempre ad opera della Guardia di Finanza.

Nel capoluogo le fiamme gialle hanno sequestrato inoltre 4.700 tra prodotti di bigiotteria, articoli per parrucchieri e mascherine, tutti privi dei requisiti di sicurezza imposti dall'Unione Europea.

Basta pirateria! Basta “apri e chiudi” senza pagare tasse o sanzioni per comportamenti sleali!

La maxi operazione conferma indirettamente la bontà della proposta di Fratelli d’Italia sulla necessità di una fidejussione a carico di imprenditori extracomunitari e a garanzia del pagamento delle tasse e delle eventuali sanzioni per pratiche commerciali sleali e dannose

Non permetteremo più il gioco dell'apri e chiudi fatto soprattutto dagli extracomunitari, quello di aziende che non pagano un euro di tasse, che agiscono nell'illegalità e poi chiudono i battenti prima che lo Stato si accorga di loro, per riaprire magari con altro nome.