Pro Vercelli, settimana importante (anzi, importantissima)

Attuale rosa della Pro Vercelli. Non sono compresi due giocatori che, nove su dieci, dovrebbero acccasarsi altrove: il laterale Clemente e il centravanti Bunino (su di lui, interessamento della Viterbese).

Portieri: Rizzo, Valentini, Vaccarezza, Rigon

Difensori: Silvestre, Masi, Macchioni, Iezzi, Cristini, Grbic

Esterni bassi: Gentile, Iotti, Renault, Crialese, Rodio

Centrocampisti: Saco Coli, Corradini, Emmanuello, Calvano, Louati.

Esterni alti/attaccanti di movimento: Mustacchio, Della Morte, Gatto, Vergara

Punte: Comi, Guindo

Il reparto più completo sembra essere quello di centrocampo: cinque giocatori (Corradini, Saco, Emmanuello, Louati, Calvano) per due posti da titolari. Se vogliamo fare raffronti, il centrocampo ai nastri di partenza del campionato scorso era sicuramente più forte (Awua, Emmanuello, Belardinelli, Vitale, Rizzo ed Erradi), mentre quello di due campionati addietro con Modesto lo era di meno, anche per numero di componenti (Emmanuello e Nielsen titolari; Graziano, Erradi riserve, stop).

In attesa di vedere Calvano e del ritorno di Emmanuello, le indicazioni (anche con la Pro Patria) per la mediana sono sicuramente positive: Saco Coli, con la sua fisicità, e Corradini, con la sua tecnica e il suo senso tattico, si intendono a occhi chiusi; certo, sono giovani e devono prendere confidenza con la categoria. Possono partire e proseguire sparati, come possono – con i giovani succede – avere bisogno di tempo per ingranare. Louati l'anno scorso un po' di esperienza se l'è fatta, ma è (troppo) giovane anche lui. Chiaro: ora come ora serve che Calvano riprenda quanto prima.

Sulle fasce, questa Pro Vercelli ha un numero elevato di giocatori e, alcuni di loro, come Mustacchio e Gatto, saltano l'uomo con facilità. Paci, insomma, può giocare con il 3-4-2-1 (modulo più collaudato) ma può prendere in considerazione anche il 4-4-2; il 4-2-3-1 no: mancherebbero mezze punte e ali sufficienti per il terzetto dietro l'unica punta).

Discorso difesa. Teoricamente con il portiere siamo a posto: Rizzo è una grande promessa e Valentini una garanzia. Il pacchetto arretrato, che ruota attorno a Masi, può contare sull'abilità nel giuoco aereo di Cristini, sulla velocità di Iezzi (sempre più a suo agio nel ruolo di terzo), sul neo acquisto Silvestre e su Macchioni, reduce da un campionato con troppi problemi ma giocatore valdi e di prospettiva.

Ora come ora, il tecnico può comunque schierare una formazione che... può giocarsela ma non sappiamo – vista l'inesperienza dei tanti giocatori – con chi: potrà giocarsela anche contro le "corazzate"?

Sabato avremo la prima risposta.

Di sicuro la rosa è da completare: dietro ci vuole un altro difensore, perché in caso di forfait di forfait di Cristini e Masi non avremmo un buon colpitore di testa. E davanti ci vuole un attaccante. L'ideale sarebbe un giocatore dalla caratteristiche di Santini (ex Padova), l'ex Polidori, Giannetti (ora Carrarese)... elementi insomma che potrebbero giostrare al centro dell'attacco ma anche svariare nel ruolo di attaccanti esterni. Attendendo Guido, mai visto all'opera.

Sulla squadra possiamo dire questo: che l'ossatura si basa, anche quest'anno, sul solito terzetto Masi-Emmanuello-Comi e sulla speranza che i giovani o si confermino (Rizzo) o decollino (Corradini eccetera).

Giova ricordare che il primo anno di Casella proponeva due giocatori, come Hristov e Zerbin, che erano due scommesse, esattamente come quelle di quest'anno.

Sarà quindi una settimana di novità, questa.

Uno. Presentazione di un nuovo sponsor-socio di minoranza, martedì.

Due. Possibili e auspicabili buone nuove dal calcio mercato.

Tre. L'esordio “bestiale”, sabato ore 17,30 al Piola/Robbiano, contro un Padova forte e ambizioso. Verranno per i tre punti, senza se e senza ma. Certo: anche Paci vorrà iniziare nel migliore dei modi: senza se e senza ma.

Insomma, domenica prossima ne sapremo parecchio di più.