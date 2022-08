Concerti con Passione si estende, altre nuove date a Sordevolo

Giovedì prossimo 1 settembre alle 21.00 saliranno sul palco nell'anfiteatro di Sordevolo i Missing Bricks, band tributo ai Pink Floyd, per la terza e ultima data della rassegna "Concerti con Passione", con un concerto unico.

Dato il successo dell'iniziativa che ha visto una formula vincente nel connubio tra location e scenografia della Passione e musica leggera, la rassegna si estende e prosegue diventando "Eventi con Passione" con altre due date a settembre.

Mercoledì 7 settembre sarà la volta degli After 11, party-rock band biellese che sarà pronta a fare saltare e ballare il pubblico con un repertorio che rende omaggio ai grandi classici pop/rock del passato e del presente.Mercoledì 14 settembre, in scena la "Traviata secondo Beruschi", uno spettacolo che unisce la bellezza dell'opera verdiana e il talento di Enrico Beruschi per raccontare la Traviata in modo divertente e fresco, per l'occasione in un contesto unico. Beruschi racconterà il celebre melodramma accompagnato da cantanti che ne eseguiranno i brani più celebri.Tutti gli eventi si svolgeranno sempre all'interno della scenografia dell'anfiteatro di Sordevolo.

I biglietti per tutti gli eventi in programma a settembre saranno in vendita in biglietteria a partire dalle 18.00 della data del concerto/spettacolo.Costo:- 1 settembre "Missing Bricks": 10€- 7 settembre "After 11" e 14 settembre"Traviata secondo Beruschi": 5€Posto in platea non numerato.La rassegna ha per noi lo scopo di unire sempre più la passione per la musica con quella per il teatro e la tradizione popolare, nonché di avvicinare un pubblico nuovo e diverso alla nostra Passione.