Biella, omicidio in via Macallè: la vittima è un 29enne

E' Andrea Maiolo, il giovane che intorno di domenica 28 agosto è stato ucciso con un coltello in un locale di Biella in viale Macallè.

Le indagini sull'omicidio da parte degli agenti della Squadra Mobile diretta dal commissario capo Filippo Cocca sono ancora in corso, ma c'è un fermato. Al momento in Questura su trova un 22enne. Da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di un delitto maturato in ambito famigliare, ma solamente nelle prossime ore si potrà sapere di più sulla vicenda.

Andrea Maiolo aveva 29 anni, 30 li avrebbe compiuti tra qualche mese, ed era figlio del titolare del locale dove è avvenuto il fatto. Ancora più giovane invece il giovane fermato con l'accusa di aver commesso il terribile atto: G. G, queste le sue iniziali, ha appena 22 anni.

