Porte aperte al calcio femminile Pro Vercelli

Porte aperte oggi al calcio femminile – Pro Vercelli Women – fortemente voluto dalla vicepresidente della Pro Vercelli, Anita Angiolini.

L'appuntamento (vedi locandina sotto) è alle ore 18 al campo Ardissone, in via Vicenza (ex campo Belvedere).

Più che appuntamento è un invito alle giovani nate tra il 2009 e il 2916 che vogliano giocare al calcio. E non importa se sappiano già giocare o se invece vogliano imparare a farlo.

Per informazioni scrivere a femminile@fcprovercelli.it oppure telefonare al 3928501654

Gli allenamenti inizieranno i primi di settembre.