Schianto in corso Italia: centauro in ospedale - foto

Un grave incidente ha mandato in tilt, nel pomeriggio di venerdì, il traffico in corso Italia, causando anche il ricovero di un giovane centauro rimasto ferito dopo lo scontro con un'auto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 in prossimità dell'incrocio con via Gioberti: la dinamica dello scontro tra una moto e un Suv Mercedes è al vaglio delle forze dell'ordine, mentre il giovane centauro si trova in ospedale, trasportato dal 118 intervenuto per i soccorsi insieme al personale dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dello scenario e dei mezzi coinvolti.

Il traffico, nella zona, è rimasto a lungo bloccato per consentire i soccorsi e i rilievi da parte dei carabinieri e della Polizia locale.