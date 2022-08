In preda all'ira, distrugge i mobili di casa e aggredisce gli agenti

Una lite tra familiari è finita con l'arresto di un giovane, già sottoposto ai domiciliari e che, in preda all'ira, aveva distrutto numerose suppellettili in casa e che, anche di fronte alle forze dell'ordine, ha menutenuto un atteaggiamento aggressivo e voilento, scagliando uno specchio all'indirizzo dei poliziotti.

La vicenda è partita nella notte tra martedì e mercoledì, dalla segnalazione di una lite in famiglia.

Giunti sul posto gli operatori hanno appurato che un giovane vercellese, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, sopposto al regime degli arresti domiciliari, si trovava in forte stato di agitazione e aveva precedentemente minacciato i propri familiari e distrutto diversi suppellettili, provocandosi delle ferite.

Gli operatori, a fatica, hanno ceracato di riportare il soggetto alla calma ma il giovane ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo e non collaborativo tentando più volte di colpire i poliziotti e scagliandosi contro gli stessi poliziotti uno specchio e diversi altri oggetti.

Contenuto e condotto in Questura, al termine degli accertamenti di rito il vercellese è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale su disposizione del sostituto procuratore di turno e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo.