Rifiuti abbandonati: uno dei multati di via Dante ci ricasca. Altre sanzioni dopo i controlli della Polizia locale - video

I controlli in via Cadore

Prosegue la campagna di contrasto all'abbandono dei rifiuti che il Comune sta conducendo attraverso il monitoraggio di zone dove, nel corso del tempo, si sono più volte registrati abbandoni che, spesso, hanno finito per dar vita a vere e proprie discariche.

Nella mattina di venerdì la Polizia locale, insieme al vice sindaco Massimo Simion, ha monitorato la zona all'incrocio tra via Asiago e via Cadore dove spesso sono stati abbandonati rifiuti, risalendo, attraverso l'esame del materiale abbandonato, a una persona residente nella zona che è stata sanzionata.

Altra sanzione in arrivo, invece, per uno dei due uomini già multati domenica sera per l'abbandono di rifiuti accanto ai cassonetti all'angolo tra via Dante e via Galileo Ferraris. Venerdì mattina, accanto ai cassonetti vetro e plastica, c'erano di nuovo sacchetti neri abbandonati, contenenti tra le altre cose anche documenti personali che hanno consentito agli agenti della Polizia locale di individuare e sanzionare la persona che ha scaricato i rifiuti.

In una settimana sono quattro le sanzioni elevate dalla Polizia locale per l'abbandono di rifiuti. «Un'attività di controllo che continueremo a portare avanti con determinazione - assicura il vicesindaco - perché non riteniamo accettabili i comportamenti di chi insudicia la città».