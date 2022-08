Viaggio in Sri Lanka: consigli per affrontare al meglio le tue vacanze

Lo Sri Lanka è un paese meraviglioso e unico che si può visitare da soli oppure in gruppo. I viaggi di gruppo in Sri Lanka sono di solito la soluzione più adottata in quanto permette di condividere l’esperienza con altre persone e di avere al proprio fianco anche guide esperte per riuscire a vivere appieno le vacanze.

Lo Sri Lanka è un paese che offre tante attrattive e che permette anche di vivere qualche giorno sulla spiaggia a rilassarsi e godersi il mare. Con la sua conformazione a forma di lacrima, l’isola dello Sri Lanka è ricca di risorse, di località mistiche e di templi che hanno anche oltre mille anni. Una perla dell’oriente che merita di essere visitata.

In questa guida vogliamo fornirti qualche consiglio per riuscire ad affrontare le tue vacanze.

Quando bisogna andare in Sri Lanka? Il periodo migliore!

Il meteo in Sri Lanka vede temperature stabili nel corso dell’anno tra i 25° e i 30° circa nelle zone pianeggianti con temperature più fresche invece quando si sale di quota. Durante tutto l’anno in Sri Lanka c’è un alto livello di umidità che aumenta durante le stagioni in cui soffiano i monsoni ossia dal mese di Dicembre fino a Marzo e da Maggio fino a Settembre.

Lo Sri Lanka può essere visitato comunque tutto l’anno, ma bisogna considerare come nei mesi di Ottobre e Novembre, il mare si presenti molto mosso e le correnti dell’Oceano Indiano siano forti e quindi rendano difficile fare il bagno.

Come entrare in Sri Lanka?

Per fare il proprio ingresso in Sri Lanka da turista bisogna avere un passaporto italiano che sia valido almeno per i sei mesi successivi al proprio viaggio. Inoltre, bisogna richiedere il visto ETA che è valido per 30 giorni e che si può ottenere anche online. Il visto per lo Sri Lanka è gratuito solo per i bambini che hanno meno di 12 anni. Il sito governativo è semplice e intuitivo da utilizzare. Il sito governativo è molto semplice da utilizzare e dopo la richiesta l’ETA in genere si riceve dopo 48 ore.

Come prelevare la valuta locale?

Per ottenere la valuta locale è possibile scegliere di prelevare direttamente con un bancomat da uno degli ATM in Sri Lanka con delle carte internazionali. Basta dunque, andare in uno degli ATM che accettano le carte Visa o Mastercard e prelevare come si fa sempre.

Inoltre, si può anche scegliere di pagare direttamente con carta di credito, soprattutto nelle zone turistiche. Oppure, anche se è meno conveniente, è possibile ricorrere alle agenzie di cambio che permettono di ottenere la valuta locale, anche se con un cambio meno vantaggioso.

Viaggiare in Sri Lanka: consigli per la sicurezza

Sicuramente organizzare un viaggio di gruppo in Sri Lanka è la soluzione migliore per riuscire a viaggiare in sicurezza e con la giusta tranquillità. In genere comunque, lo Sri Lanka non risulta ostico ai visitatori e si presenta con un buon grado di sicurezza.

Naturalmente, anche se lo Sri Lanka è abbastanza sicuro, bisogna valutare attentamente la situazione e anche i quartieri in cui si soggiorna.

Si può soggiornare in delle comode e accoglienti guest house, oppure sarà possibile vivere una bella atmosfera all’interno dei lodge per turisti o negli alberghi. Per i trasporti è possibile utilizzare i mezzi pubblici locali o utilizzare delle auto a noleggio.

In conclusione, un viaggio in Sri Lanka è un’esperienza unica, anche se non si conosce la lingua, è possibile scegliere i tour di gruppo che ti porteranno a scoprire le attrazioni principali di questa favolosa isola.