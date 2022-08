Lutto per Stefano Perucca, aveva 53 anni

Dolore al Gaglianico Calcio per la morte di Stefano Perucca, scomparso improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Classe '69, era conosciuto nel mondo calcistico locale. Vercellese di origine, è ricordato da molti amici di un tempo, profondamente addolorati per l'improvviso decesso, come un buon amico e una persona solare.

A piangerlo molti amici e i componenti della squadra per la quale Perucca era non solo un allenatore, ma anche un punto di riferimento umano e sportivo.

«La tragedia che ci ha colpito poche ore fa è per noi motivo di grande dolore – si legge nel post del Gaglianico - A distanza di poche settimane siamo di nuovo qui oggi a scrivere ciò che mai avremmo voluto fare. Con le lacrime agli occhi e con il cuore infranto dal dolore vi comunichiamo la prematura scomparsa del nostro allenatore Stefano Perucca. Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti , il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato continuerà a sostenerci. Nel tuo ricordo lascerai sulla terra le tracce luminose delle tue grandi virtù. Ciao Stefano!”.