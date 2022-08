Cinque giocatori alla Fermana, tra questi Parodi e Carosso

Operazione (non facile) di sfoltimento della rosa: in un colpo solo Alex Casella cede cinque giocatori alla Fermana (in cui gioca Graziano, ex Pro Vercelli).

Le cinque cessioni sono quelle dei due difensori Parodi e Carosso, che sono stati ceduti in prestito; e im prestito è andato alla Fermana anche il jolly di centrocampo Filippo Lorenzoni (classe 2003, 31 presenze nella Sambenettese l'anno scorsoi).

Ceduti invece a titolo definitivo l'attaccante di movimento Matteo Maggio e il centrocampista Federico Romeo.

La cessione di Parodi e Carosso, a questo punto, richiede almeno un rinforzo per la difesa della squadra allenata da Paci. Attualmente il reparto è composto da Masi e Cristini con Iezzi e Silvestro comunque adattabili nel ruolo di terzo (Iezzi contro il Monacco Under 23 è stato uno dei migliori) senza dimenticare Macchioni che sta recuperando dopo l'infortunio alla spalla.