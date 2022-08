Il tronzanese Messano candidato alla Camera

Italexit, il partito fondato da Gianluigi Paragone, sarà presente alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Nelle scorse ore gli organismi competenti hanno emesso la documentazione ufficiale e validato la lista.

Nel collegio plurinominale per la Camera che comprende anche Vercelli sarà in corsa il consigliere comunale di Tronzano, Andrea Messano, secondo della lista. Per il coordinatore provinciale del partito la sfida è impegnativa e stimolante: «Si va provare a rendere questa nostra Italia, un Paese migliore di quel che è oggi - dice - Un Paese più giusto ed equo, più libero e più ricco. Un Paese dove si invecchia serenamente e dove si cresce con entusiasmo e buone prospettive. Un Paese dove la pessima politica di questi ultimi lustri venga annegata in una nuova politica di qualità. Pessima politica prodotta da pessimi politici che avrebbero l'obbligo morale di fare un passo (anche due) indietro».