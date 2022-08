Dal PD, tuoni e fulmini sulla candidatura di Pozzolo

Riceviamo e pubblichiamo.

Fratelli d'Italia candiderà in parlamento, in posizione eleggibile, l'assessore all'(in)decoro urbano di Vercelli, Pozzolo.

Evidentemente è stato premiato per quanto dimostrato in questi anni dal punto di vista dell'incapacità amministrativa, sotto gli occhi di tutti, e non solo.

Premiato per i suoi atteggiamenti arroganti, provocatori, misogini, no vax, che hanno danneggiato l'immagine della nostra città anche a livello nazionale. Premiato per aver negato l'impatto dell'uomo sui cambiamenti climatici, per aver esposto pubblicamente cittadini fragili che chiedevano supporto e per aver attaccato a più riprese il mondo della scuola vercellese.

Tutto nelle vesti di Assessore della nostra città, con deleghe importanti come quelle al decoro urbano e alle politiche giovanili, che ha ampiamente dimostrato di non saper gestire.

Ecco la classe dirigente "moderata" e "responsabile" che vuole governare l'Italia e che il Partito Democratico contrasterà con la forza delle sue idee, dei suoi valori e delle sue persone, a partire dalla nostra candidata Mariella Moccia, premiata per la sua competenza, serietà e capacità di ascolto.