La Passione di Sordevolo in scena fino al 25 settembre

Proseguono le repliche della rappresentazione storica della Passione di Cristo, nata a Roma nel Rinascimento e in scena nel Comune delle Prealpi Biellesi oggi 5 anni dal 1815 23 agosto 2022 - Unica domenica con rappresentazione serale, quella del 28 agosto alle 21, per la Passione di Sordevolo.

L’occasione è l’anniversario della V Incoronazione della Beata Vergine di Oropa, per la quale l’Associazione Teatro Popolare ha deciso di proporre una promozione sui biglietti d’ingresso, a disposizione presso la biglietteria fino a pochi minuti prima dello spettacolo oppure sulla piattaforma di TicketOne: https://www.ticketone.it/event/la-passione-di-sordevolo-2022-anfiteatrocomunale-sordevolo-anfiteatro-giovanni-paolo-ii-14797949/ Tutte le informazioni ai numeri: 015 2592486 - 375 6135686 oppure tramite email: passione@passionedisordevolo.com

La Passione di Sordevolo rimane in scena con repliche fino al 25 settembre, dopo le duecento candeline spente nel 2015 e dopo lo stop forzato nell’estate 2020. Un totale di circa 35 rappresentazioni da giugno a settembre, che richiamano in un anfiteatro di 4mila metri quadrati decine di migliaia di spettatori da tutta Italia e da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Australia, al Giappone. Nel 2015 hanno partecipato circa 31.000 spettatori provenienti da Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, USA, Ecuador, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Sudafrica e altri Paesi.

Da oltre 200 anni gli abitanti di Sordevolo – centro di poco più di 1300 abitanti in provincia di Biella posto lungo il percorso dei sacri monti, fra Oropa e Graglia – mettono in scena una rappresentazione teatrale sacra e popolare unica in Italia e nel mondo. Lo spettacolo della Passione, come lo conosciamo oggi, nasce duecento anni fa, ma le sue origini sono ben più remote. A Roma, tra la fine del Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, la Compagnia della Confraternita del Gonfalone recita nel Colosseo un testo della Passione. La prima edizione a stampa esce sempre a Roma nel 1500-1501. Il testo è del fiorentino Giuliano Dati e, nei secoli, è arrivato a Sordevolo grazie al legame degli Ambrosetti, importanti tessitori sordevolesi, con la curia papale.

La scenografia, realizzata interamente con i mezzi e le competenze introdotte dai cittadini, ricostruisce un frammento della Gerusalemme dell'anno 33 d.C.: la reggia di Erode, il Sinedrio, il Pretorio di Pilato, il giardino del Getsemani, il cenacolo, il monte Calvario. Tutte le ventinove scene si svolgono quindi nell’anfiteatro da 2400 posti realizzato appositamente quindici anni fa e nel quale in questi ultimi anni si sono esibiti anche artisti del calibro di Ennio Morricone. Negli anni scorsi l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha promosso l’allestimento, nei locali della seicentesca chiesa di S. Marta, di un museo permanente sulla tradizione della Passione di Sordevolo, aperto da giugno a ottobre tutti i sabati e le domeniche.