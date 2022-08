Elezioni Politiche: il Comune cerca scrutatori

In vista delle elezioni Politiche del 25 settembre prossimo, il Comune di Vercelli rende noto che i cittadini iscritti all’Albo degli scrutatori, che desiderano prestare servizio in occasione della consultazione elettorale possono comunicare la loro disponibilità entro lunedì 29 agosto, compilando il modello di istanza disponibile sul sito del Comune.

Gli aspiranti scrutatori, non iscritti all’albo, ma iscritti nelle alle liste elettorali del Comune di Vercelli, entro lunedì 29 agosto potranno dare la loro disponibilità compilando il modello di istanza, e saranno contattati in ordine di sorteggio e in caso di necessità sabato 24 settembre a partire dalle ore 16 ai fini dell’assegnazione ai seggi nei quali il presidente ha attestato la mancanza di scrutatori durante le operazioni di apertura del seggio stesso.

Si precisa che l’impegno richiesto è il seguente: dalle ore 15.30 di sabato 24 settembre, sino a conclusione dei lavori, per la costituzione del seggio; dalle 7 di domenica 25 settembre per tutta la giornata, comprese le operazioni di scrutinio che avverranno dopo la chiusura dei seggi a partire dalle 23. L’avviso e il modello della domanda sono pubblicati sulla home page del sito del Comune www.comune.vercelli.it.