Nel ricordo di Angelo Gilardino, al via il Festival di Lagonegro

Si è aperta nel ricordo del grande chitarrista e compositore Angelo Gilardino l'edizione 2022 del Festival Internazionale della chitarra di Lagonegro (Potenza). Una manifestazione che promuove il repertorio colto del '900 musicale internazionale che ha, come protagonista indiscussa, la chitarra ed è nato 39 anni fa ad opera dell’Associazione “Amici della Musica del Lagonegrese” dalla visione del maestro Pino Racioppi e dell'architetto Antonio Brigante. Le attività dell'associazione riguardano sia la formazione che l'organizzazione di concerti durante tutto l'anno e sono coordinate dal maestro Pietro Cantisani.

L'edizione 2022 si è aperta il 20 agosto con il concerto della chitarrista polacca Bianca Szalaty e nel ricordo di Angelo Gilardino. Proprio nella serata di apertura, i membri del direttivo dell'Associazione Amici della Musica hanno ricordato con commozione l'amico e maestro Gilardino e l'importanza del suo ruolo nella storia del festival di Lagonegro. Un pensiero per ricordare che «il Festival senza Angelo non ci sarebbe stato, in tutta la sua forza, la sua potenza, la sua irrompente presenza nel mondo della cultura chitarristica», ha ricordato Brigante.

Un legame forte con la Basilicata e per questo luogo di cui lui stesso Gilardino aveva così scritto in occasione del ventennale della manifestazione «per raccontare fatti, incontri e ricordi di Lagonegro dovrei scrivere un romanzo (...) Voglio invece sottolineare come nella mia mente si sia radicata la percezione di un qualcosa di indefinibile, che lega il suono della chitarra e la terra lagonegrese e come, di conseguenza, la mia musica ne abbia assorbito l’influsso (...) Almeno una decina delle mie composizioni hanno trovato il loro abbrivio, o sono state scritte – interamente o in parte – a Lagonegro. Non credo di poter descrivere questa suggestione, ma so che ha qualcosa a che vedere con la luce, quella luce particolarissima che non si vede in nessun altro luogo».

Il Festival è cresciuto negli anni grazie ai tanti concertisti, provenienti da ogni parte d’Italia, ha avuto il coraggio e quindi il merito di aver puntato con decisione verso obiettivi di qualità, che oggi vengono conseguiti anche attraverso una partecipazione ed un concorso di pubblico sempre più attento, sempre più numeroso.

Una manifestazione fitta di appuntamenti che quest'anno si caratterizza al femminile con i concerti del duo Enrica e Laura Savigni, quello di Francesca De Filippis e l'esibizione del duo mandolino e chitarra Dorina Frati - Piera Dadomo.

Giovedì 24 agosto a Palazzo Corrado di Lagonegro ci sarà il concerto della giovane e talentuosa chitarrista di Novara, Giulia Ballaré che dal Piemonte ha partecipato e vinto più di 30 premi in concorsi internazionali, mentre il maestro vercellese Sergio Sorrentino dirige il corso di perfezionamento in “Nuova musica per chitarra” che si tiene dal 21 al 23 agosto presso Palazzo Corrado a Lagonegro (Potenza). La direzione artistica è del maestro Francesco Langone.