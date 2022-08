Più Europa: Flaibani e Bodo in corsa per la Camera

«È un onore per me poter dire di candidarmi a nome dell'intera coalizione di centro sinistra alla Camera dei Deputati»: scendono in campo altri vercellesi per le elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Federico Bodo, già candidato sindaco per Più Europa Vercelli sarà in corsa alla Camera: nell'uninominale nel collegio di Alessandria; nel proporzionale, invece, nella lista di Più Europa nel collegio plurinominale che comprende anche di Vercelli. Un candidatura, quest'ultima, condivisa con la mamma Roswitha Flaibani, storico esponente radicale vercellese, che guiderà il listino plurinominale.

«Sorrido a chi ci dà per sconfitti - commenta Bodo in un post sui social -: il meglio deve ancora venire. E il meglio di me dovete ancora vederlo. Lavoro, salute (soprattutto psicologica), scuola e diritti le parole d'ordine. Ancora una volta a sfidare la corrente per rappresentarvi».