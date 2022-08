Furgone in fiamme: al lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco

Un furgone è andato completamente distrutto dalle fiamme, all'alba di martedì, mentre percorreva il tratto vercellese della A5 Santhià - Ivrea.

Per avere ragione delle fiamme e per mettere in sicurezza la zona, dal momento che il mezzo trasportava rotoli di carta catramata, sono intervenuti la squadra Vigili del Fuoco volontaria del distaccamento di Santhià e quella permanente di Livorno Ferraris.