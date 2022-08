Un brindisi per il Circolino che torna a vivere grazie ai volontari - foto

Panissa saporita, un bicchiere di vino e una fetta di torta per brindare alla nuova vita del Circolino dell'Isola. La storica struttura di via Trieste, lunedì, ha riaperto grazie all'impegno di un gruppo di volontari che, ora, si alterneranno a tenerlo aperto nel pomeriggio e alla sera.

Moltissime le persone che sono passate per augurare buona fortuna al presidente del Circolo Lavoratori, Francesco Ruggiero, "Roger", e ai soci che si impegneranno, a titolo volontario, nella gestione del locale: sono previsti un servizio bar, ma anche serate a tema e la possibilità, da parte delle associazioni che abbiano bisogno di uno spazio per incontri o manifestazioni culturali, di usufruire dei locali, del tutto rinnovati e ammodernati.

Alla riuscita del pomeriggio hanno contribuito anche la musica del sassofonista Sergio Pasquarelli e l'impegno dei volontari del Comitato Rione Isola, che hanno dato il loro aiuto per rendere piacevole il momento di incontro. Per il rione Isola, e per Vercelli, un nuovo punto di incontro: buona fortuna!