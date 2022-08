In memoria di Paolo Sala 7 borse di studio per i piccoli atleti del Canadà

«Assegnare sette borse di studio ad altrettanti giovani tesserati che si siano distinti per l'impegno e la correttezza in campo, ma anche per la serietà e i risultati scolastici ci è sembrato il modo più bello per ricordare Paolo Sala che credeva nello sport come strumento educativo». E' Davide Bordin, presidente del Gs Canadà a presentare, insieme ai dirigenti, agli allenatori, ai consiglieri dell'associazione e a Gabriele Sala, la nuova iniziativa che il gruppo ha realizzato per ricordare il giornalista e presidente del sodalizio, morto all'improvviso nel giugno 2021.

«Queste borse di studio - spiega Gabriele Sala - nascono non solo dalla famiglia e dal gruppo sportivo, ma anche dall'affetto dei tanti amici di Paolo e di tante persone del rione Canadà che hanno aderito all'iniziativa per ricordarlo offrendo un sostegno economico al progetto».

Il 6 settembre, in occasione dell'open day con il Torino Academy, ci sarà la consegna: a ricevere un contributo da 300 euro da destinare all'attività scolastica saranno sette giovanissimi - nati tra i 2009 e il 2015 - che, oltre a dimostrare la propria perseveranza, correttezza e diligenza negli allenamenti, hanno anche avuto ottimi voti a scuola.

«Il Canadà - aggiunge Bordin - è una società sportiva che tra i suoi obiettivi ha anche quello di far crescere i ragazzi curandone l’istruzione e l’educazione. Per assegnare le borse di studio abbiamo creato un team che ha valutato i ragazzi secondo alcuni parametri precisi. Un lavoro molto impegnativo condotto con grande serietà e per questo ringrazio Silvano Davoli, responsabile del progetto Torino Academy, Lele Codato e Federico Bassano, consiglieri e istruttori di calcio, e i consiglieri Fabrizio Valeriano, Piero Pastore e Gabriele Sala che, con me hanno portato avanti questo impegno».

«Questa è la prima edizione – sottolinea ancora Sala – a cui farà seguito un secondo appuntamento nel 2023. Mi piace l'idea di ricordare mio fratello con questo progetto: l'impegno, l’applicazione in allenamento e in partita così come a scuola, sono cose cui Paolo teneva molto. Valori che il Canadà continuerà a trasmettere ai suoi ragazzi».

In un anno difficile per tutto il gruppo, che dopo il presidente Paolo Sala ha visto la scomparsa anche di Carlo Barberis, storico consigliere e factotum, il Gruppo Sportivo si è rimboccato le maniche, scegliendo di continuare a lavorare con la stesso impegno, anche per onorare la memoria di chi non c'è più.

«Quella di Paolo è un’eredità pesante - commenta Sala - ma il gruppo c’è, dirigenti, tecnici, genitori e ragazzi stanno dando il massimo e io li ringrazio per tutto quello che continuano a fare».