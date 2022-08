Il covid frena ancora: nel vercellese sono 39 i casi nuovi al giorno

Scendono a 39 casi medi quotidiani i contagi covid nel vercellese. Per la quinta settimana consecutiva i valori sono in frenata, nel quadro generale che vede il Piemonte, con un’incidenza di 178.3 casi ogni 100.000 abitanti a fronte del valore nazionale di 255.6, confermarsi al più basso in Italia insieme a Lombardia e Toscana.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 22 agosto si attesta al 5% (il valore nazionale è al 10,2%) e quella delle terapie intensive all’1,1% (il valore nazionale è 2,6%), mentre la positività dei tamponi è al 7,3%.