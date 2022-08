Gravissimo incidente: 32enne in codice rosso al Cto

Gravissimo incidente, nella mattina di lunedì, sul tratto della diramazione Stroppiana Santhià che ricade nel comune di Tronzano.

Un uomo di 32 anni, che percorreva il tratto in direzione Genova, è rimasto gravemente ferito in un incidente la cui dinamica è ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, l'automobilista sarebbe sceso per qualche motivo dalla vettura, finendo per essere investito.

Soccorso dal personale del 118, è stato portato in gravissime condizioni e in elisoccorso al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in codice rosso.

(notizia in aggiornamento)