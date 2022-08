Rifiuti abbandonati in via Dante: sanzionati i trasgressori - foto

Sacchetti di rifiuti mista, un monitor, suppellettili rotte e persino documenti personali. C'era davvero di tutto, il campionario completo dell'immondizia che ciascuno può avere in casa, nel cumulo di rifiuti che, nella giornata di domenica, ha fatto la sua comparsa in via Dante, attorno ai cassonetti per il vetro e la plastica che si trovano quasi all'angolo con via Galileo Ferraris.

Un punto "critico" sul fronte abbandoni, dove spesso compaiono piccole discariche. Solo che questa volta, grazie al tempestivo intervento della Polizia locale, è stato possibile risalire a chi aveva lasciato il materiale che, ovviamente, andava trattato in in tutt'altro modo.

Proprio ispezionando sacchetti e scatoloni, infatti, sono venuti alla luce documenti personali che hanno consentito agli agenti di poter sanzionare chi non aveva smaltito in modo corretto.

«Purtroppo - commenta il vice sindaco, Massimo Simion presente durante l'intervento delle forze dell'ordine - anche il cortile è nuovamente ingombro di materiale che dovrebbe essere trattato in altro modo».

Negli anni scorsi, via Dante era stato uno dei primi complessi di case Atc interessato dalle attività di sanificazione e sgombero dei materiali accumulati in modo irregolare all'interno di cortili e cantine. E, prevedibilmente nel giro di un anno, tutto il complesso immobiliare sarà oggetto di un importante intervento di recupero e riqualificazione grazie ai fondi ottenuti attraverso il piano di rigenerazione urbana.

«L'abbandono dei rifiuti va contrastato in tutta la città - conclude Simion -, ma è inammissibile che una zona centrale, che si trova sulla direttrice tra la stazione e piazza Cavour, a poche centinaia di metri da Sant'Andrea e a due passi dall'Arca venga costantemente trasformata in una discarica».