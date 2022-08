Anziano soccorso e calato dal terzo piano

Nella mattinata di domenica una squadra Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia è intervenuta nel comune di Varallo in soccorso a una persona anziana a seguito di incidente domestico.

Dopo la stabilizzazione dell'infortunato ad opera del personale sanitario, la squadra Vigili del fuoco si è occupata di calare l'anziano con tecniche S. A. F. (Speleo Alpino Fluviali), dal terzo piano della sua abitazione in quanto le scale non permettevano altre soluzioni di evacuazione in sicurezza.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della cittadina.