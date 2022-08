Agility: Giorgia e Yaki nel team che conquista l'argento mondiale

La vercellese Giorgia Castiglioni, in coppia con Yaki, un simpatico e bravissimo meticcio, vince l'argento nella prova di jumping a squadre ai Mondiali di Agility e Paragility con cani meticci in corso a Voghera.

Una tanto attesa gara dopo un periodo di fermo.

L'agility è uno sport cinofilo che consiste in un percorso che il cane deve affrontare superando, nell'ordine previsto, i vari ostacoli che si presentano, possibilmente senza ricevere penalità e nel minor tempo possibile. Al suo fianco il conduttore, che affronta insieme al cane il percorso, impartendo le istruzioni necessarie e accompagnandolo in tutto. Tra le specialità dell'Agility c'è il jumping, nella quale il team italiano, del quale fanno parte anche la vercellese e il suo amico a quattro zampe, si sono aggiudicati uno splendido argento.

«La competizione non è ancora finita - commenta soddsifatto l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino in un post al quale si è poi associato anche il sindaco Andrea Corsaro - aspettiamo di vedere altri splendidi giri di atleti spettacolari, ma intanto le congratulazioni a Giorgia e Yaki non possono aspettare. A tutta la squadra italiana va il nostro apprezzamento, e in particolare a Giorgia per aver portato lo sport vercellese in vetta ad un mondiale in una competizione molto particolare ed emozionante».