Boxe: bronzo europeo per la 14enne Dell'Aquila

Continua il momento d'oro della giovanissima Francesca Dell'Aquila, 14enne promessa del pugilato vercellese. L'atleta, cresciuta al Boxing Club Pro Vercelli, si è aggiudicata un meritatissimo bronzo agli Europei Schoolgirl in corso in Turchia. La giovane vercellese, allenata dai maestri Valeria Calabrese e Gian Franco Rosi, ha saputo trasformare delusione e rabbia per non essere entrata in una finale che sarebbe stata meritatissima, e ha condotto alla grande l'incontro per la medaglia di bronzo.

Un risultato davvero prestigioso che corona una bella stagione.

In casa Boxing Club, si brinda alla bella prova di questa giovane atleta che sembra destinata a fare molta strada.