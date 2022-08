Pensioni, arriva il consulente digitale Inps

Oltre duecentomila accessi dal lancio, con una crescita di quasi il 10% delle domande di quattordicesima e di oltre il 20% sui supplementi di pensione: è un bilancio positivo quello che emerge dai numeri Inps in merito alla sperimentazione del Consulente Digitale delle Pensioni, il servizio innovativo – finanziato dal Pnrr nella linea “Intelligenza Artificiale” – che consente all’Istituto di ampliare la platea dei beneficiari delle prestazioni, agevolando il riconoscimento di diritti inespressi.

Con il nuovo applicativo, l'Istituto individua i potenziali fruitori delle integrazioni, proponendo ai pensionati interessati un percorso semplice per la verifica dei requisiti necessari e per la presentazione dell’istanza. Oltre a ridurre gli errori nella fase di trasmissione, l’Inps può così raggiungere proattivamente quanti avrebbero diritto a un’integrazione del proprio trattamento, estendendo l’area delle tutele.Non solo innovazione digitale: per promuovere il servizio, Inps ha infatti avviato una campagna comunicativa multicanale, al fine di raggiungere la più vasta platea di utenti. Da un lato il portale dell’Istituto, dall’altro i social network – con post mirati, che hanno raggiunto oltre 500.000 persone – hanno offerto ai cittadini una panoramica sul servizio, sui meccanismi di funzionamento, sulle potenzialità e sui benefici collegati.Il consulente è disponibile sul portale www.inps.it.

È raggiungibile digitando nel motore di ricerca del sito l’espressione “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il servizio “Consulente digitale delle pensioni”; in alternativa può essere utilizzato seguendo il percorso Prestazioni e Servizi – Servizi – sotto la lettera “C”; infine accedendo direttamente dal seguente link:https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB