A Farigliano conto alla rovescia per la "Festa del Bôn Vin", tra enogastronomia, sfide secolari e tanto divertimento

Da sabato 20 a domenica 28 agosto, a Farigliano torna la Festa del Bôn Vin.

Musica, danze, gastronomia, vino e birilli. Una festa all'insegna della tradizione, protagonista la porchetta, proposta clou di mercoledì 23 agosto, quando scenderanno in campo le donne fariglianesi, per la mitica gara dei birilli.

Una sfida che affonda le radici nel 1300, quando in paese imperversavano i contrasti tra le fazioni, quelli che abitavano nella zona della chiesa, i Gesian, e quelli che vivevano vicino al Tanaro, i Craciot. Le donne, stanche di questi continui scontri, chiesero consiglio a Isabella Doria.

Donna intelligente e colta, propose proprio alle donne fariglianesi di sfidarsi sulla libera piazza, in pubblico, al gioco dei birilli. Mentre loro si sfidavano, gli uomini vennero impegnati a preparare la minestra, che ogni anno viene servita gratuitamente, per celebrare la tradizione, alla Fiera di San Nicolao,

Il paese dei gatti rossi - ce ne sono più di mille in giro - si appresta a vivere il suo evento estivo più importante.

Il sindaco Ivano Airaldi è pronto a presenziare alla festa del paese. Il suo grazie va soprattutto alla Pro loco: "Sono loro i protagonisti e gli attori di questa festa. Con il loro lavoro danno lustro al paese e contribuiscono a creare comunità. Questa è davvero una festa del paese, con tante proposte e tanti eventi. Non mancheranno il luna park per i più piccoli, le tante proposte culinarie, con la serata della porchetta, che viene cotta secondo antiche tradizioni. Viene servita prima al piatto e poi, in tarda serata, nel panino. Le code sono sempre lunghissime, perché è una vera prelibatezza".

"Finalmente torneremo a fare festa come ai vecchi tempi - afferma la presidente della Pro loco Marita Barberis. Dopo un'edizione saltata e una ridotta, l'edizione di quest'anno sarà quella della tradizione. Nessuna particolare novità: la formula è sempre la stessa ed è quella che piace. E' già quasi tutto allestito, grazie all'aiuto di tanti volontari. Da martedì lavoreremo a ciclo continuo. La nostra attività non si ferma mai, sono tantissime le cose da organizzare".

