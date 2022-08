Omicidio-suicidio a Strona: uccide l'anziana madre e si getta dal ponte della Pistolesa

Una comunità stretta a lutto. Non trova le parole Davide Cappio, il sindaco di Strona sulla tragedia che ha scosso oggi il paese e l'intera vallata, funestata da un omicidio suicidio che ha lasciato tutti sconvolti.

Un uomo di 58 anni ha ucciso l'anziana madre e poi si è tolto la vita, gettandosi dal ponte della Pistolesa.

«Una brutta triste giornata per tutta la cittadinanza - dice il primo cittadino -. Siamo una piccola comunità. Si resta tutti quanto increduli. Ci si chiede come mai. Ma noi li conoscevamo poco, abitavano qui da non molto, arrivavano dalla Toscana. Queste sono cose che non devono succedere e che non ti aspetti. E' una tragica fatalità, non c'era nessun segnale che facesse presagire. Il non essere loquaci non vuol dire».

L'uomo aveva 58 anni, la madre circa 80 anni. I vicini lo incontravano spesso. Per loro era una persona riservata ma comunque tutto sommato gentile. «Ho visto il figlio, lo conoscevo - racconta una vicina - ci siamo parlati diverse volte, solo nell'ultimo periodo si è un po' chiuso. L'ho trovato una sera a fare la spesa e mi ha detto che non mangiavano più tanto ma non sono riuscita a fare un discorso completo».