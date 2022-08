Allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte

Nelle prossime ore il progressivo avvicinamento di una saccatura di origine atlantica verso il Nordovest italiano determinerà un marcato aumento dell'instabilità atmosferica sul Piemonte, a causa di un intenso flusso di correnti umide meridionali e di ampie infiltrazioni di aria più fredda in quota, responsabili di rovesci e temporali diffusi fino a domani sera. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito.

E aggiunge: “I fenomeni inizieranno nel pomeriggio odierno sui settori alpini in progressiva estensione a tutta la regione, con temporali localmente forti o molto forti in serata sulle pianure, in particolare sulle zone centrali e settentrionali. Domani nel corso della mattinata assisteremo ad una temporanea lieve attenuazione dei fenomeni, che rimarranno generalmente deboli o moderati, con possibili locali picchi forti; tuttavia da domani pomeriggio è attesa una nuova ripresa dell'attività temporalesca con temporali diffusi, localmente forti o molto forti, in particolare sui settori a nord del Po fino alla serata. Da venerdì l'allontanamento della zona di bassa pressione verso le regioni del Nordest favorirà un graduale miglioramento del tempo, con deboli rovesci sparsi limitati ai rilievi alpini in esaurimento nel pomeriggio e ampie schiarite sul resto della regione già dalla tarda mattinata. Condizioni di bel tempo con cieli ben soleggiati e temperature in aumento caratterizzeranno il fine settimana. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso da oggi pomeriggio allerta gialla per precipitazioni intense su tutto il Piemonte. Saranno possibili locali allagamenti, grandine, fulminazioni e isolate frane superficiali”.