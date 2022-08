Due milioni e mezzo per il nuovo nido del Concordia e per la Rodari

Il Comune di Vercelli ottiene due milioni e 45mila euro per finanziare la costruzione del nuovo asilo nido del rione Concordia e, attraverso la misura del Pnrr dedicata al potenziamento del servizio di mensa scolastica, quasi mezzo milione di euro per ridisegnare la scuola elementare Rodari di via Borsi.

La pubblicazione delle graduatorie dei progetti Pnrr relativi alle misure a favore dei nidi premia la progettualità presentata nei mesi scorsi dal Comune che viene ammessa a finanziamento, senza alcuna riserva. L'intervento, che come tutti quelli finanziati dal Pnrr prevede un cronoprogramma molto stretto con chiusura lavori entro il 2026, consentirà al Comune di rifare completamente il nido Peter Pan di via Donizetti, ampliandolo e predisponendo spazi per accogliere una settantina di bambini.

«Un intervento molto importante per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai più piccoli e alle loro famiglie - commenta il sindaco Andrea Corsaro - ma anche un ulteriore tassello di riqualificazione e valorizzazione del rione Concordia. Anche in questo caso il plauso va ai nostri tecnici e agli uffici che hanno dimostrato ancora una volta la capacità di intercettare fondi preziosi per la città».

Ancora più complesso è stato l'iter per accedere alla misura Pnrr relativa al potenziamento del servizio di mensa che consentirà di intervenire sulla scuola elementare Rodari. In questo caso, grazie ai 490mila euro ottenuti, il Comune potrà costruire una nuova ala dedicata alla mensa scolastica, ampliando l'edificio sul lato di via Testi, dove sorgerà un nuovo refettorio, e destinando quello attuale a nuovi spazi per la didattica. Ora, anche in questo caso, parte la corsa contro il tempo per vedere i cantieri aperti - e ultimati - entro le scadenze previste dai bandi.

«Al di là del grande lavoro svolto e dei problemi che gli uffici hanno affrontato brillantemente - conclude il sindaco - la soddisfazione è riuscire a portare a casa finanziamenti che si tradurranno in opere importanti per il futuro della nostra città e dei vercellesi».