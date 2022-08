Risate e divertimento per lo spettacolo di Ferragosto che ha avuto come protagonista Andrea Fratellini, showman e ventriloquo, vincitore di italia's got talent 2020.

Una serata allegra, dedicata alle famiglie e al pubblico tutte le età ha chiuso la serie di appuntamenti di Musa Vercelli, organizzati dal Comune in piazza Antico Ospedale