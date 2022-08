Santhià scommette sul rilancio dell'area industriale

Santhià punta sulla rivitializzazione dell'area industriale per proporsi sul mercato come sede appetibile per insediamenti logistici che rivitalizzino il territorio.

«La nuova area - si legge in una nota - sorgerà in in una zona molto favorevole a un insediamento utile alla logistica. Lo svincolo autostradale di Santhià è la porta per arrivare a Genova e alla Valle d’Aosta ed è praticamente equidistante fra Torino e Milano, dunque un’area molto appetibile».

Il primo passo è una delibera di Giunta con la quale è stato approvato un atto di indirizzo, affinché gli uffici diano incarico ai professionisti per la redazione di una variante urbanistica da presentare alla Provincia di Vercelli.

«Puntiamo molto su questa operazione di rivitalizzazione dell’area - proseguono dal Comune - vogliamo porre le basi per attrarre in città nuovi insediamenti produttivi o logistici chediano l’opportunità di nuovi sbocchi lavorativi. Sappiamo anche che questi insediamenti diventano volani per l’apertura di altre attività commerciali. Auspichiamo che la procedura possa concludersi entro il 2022: il disegno prevederà, a nord, un lotto unico di circa 140.000 metri quadri, mentre nella zona sud visaranno lotti di medie, dimensioni per un totale di 80.000 metri quadri. L’area, una volta approvata la variante al Piano Regolarore, sarà immediatamente fruibile, in quanto le opere di urbanizzazioni furono già state eseguite dalla Sviluppo Santhià srl, Società partecipata del Comune».

Commenta il sindaco Angela Ariotti: «Fin da subito la nostra Amministrazione si è messa al lavoro per ridare sviluppo alla città e, non ultimo, anche per recuperare, in parte, le risorse pubbliche impiegate nell’area Pip di Santhià. Certo non sarà facile, i tempi sono stretti a causa della situazione attuale della Sviluppo Santhià srl, che non gioca a nostro favore. Attendiamo il parere della Corte dei Conti sulla corretta linea da seguire, per poter risolvere alcune criticità ma, da parte nostra, abbiamo fiducia e contiamo di farcela».

«La città in questi ultimi anni ha perso molti posti di lavoro, noi non vogliamo star fermi e cercheremo con forza di invertire la tendenza», commenta l’assessore al Bilancio Agatino Manuella