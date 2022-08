Addio a Giuseppe Conti, ex sindaco di Borgosesia

Borgosesia e la valle dicono addio a Giuseppe Conti, 95 anni, sindaco della cittadina nei primi anni '80 e presidente della Comunità Montana tra il 1986 e il 1990.

Cavaliere della Repubblica, Conti aveva lavorato come geometra alla ditta di cantieri stradali Lauro e la sua famiglia era conosciuta nella cittadina valsesiana per l'impegno in campo amministrativo ricoperto da diversi componenti nel corso degli anni.

Sempre gentile e cordiale, attento e interessato alle vicende della sua cittadina, Conti lascia le figlie Maria Clara con Carlo, Luciana con Peter e Gabriella con Riccardo e i nipoti Federico, Anna ed Emma. Il funerale sarà celebrato venerdì 19 alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, mentre il rosario sarà recitato oggi, giovedì alle 20, nella chiesa di Sant'Antonio,