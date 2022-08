Covid, i nuovi casi scendono del 36%; nel vercellese sono in media 63 al giorno

Ancora una decisa discesa, nel vercellese come nel resto del Piemonte, dei dati relativi alla diffusione del covid 19. La regione continua ad avere dati tra i migliori in Italia sia per contagio che ospedalizzazioni.

Nel corso della riunione settimanale, il Dirmei, il presidente della Regione e l'assessore alla Sanità hanno anche reso noto che in queste settimane è stata ulteriormente potenziata dal CSI anche la piattaforma tecnologica Covid per continuare a semplificare e velocizzare la gestione dei pazienti: un segnale che, anche in un contesto di calo dei contagi e bassa pressione sulle strutture ospedaliere, il Piemonte continua a mantiene alta l'attenzione.

Il valore del Piemonte, con un’incidenza di 227.6 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 8-14 agosto), a fronte del valore nazionale di 310.5 si conferma il più basso in Italia insieme alla Lombardia.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 15 agosto si attesta al 6,3% (il valore nazionale è all’11,7%) e quella delle terapie intensive all’1,8% (il valore nazionale è 3%), mentre la positività dei tamponi è all’ 8,2%.

In Piemonte nel periodo dall'8 al 14 agosto i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1389. Suddivisi per province: Alessandria 149, Asti 73, Biella 52, Cuneo 180, Novara 108, Vercelli 63, VCO 44, Torino città 228, Torino area metropolitana 434.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 9.726 (-5.479, -36% rispetto alla settimana precedente).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 1046 (-522), Asti 514 (-368), Biella 364 (-264), Cuneo 1.260 (-573), Novara 755 (-507), Vercelli 438 (-199), VCO 310 (-91), Torino città 1.595 (-1168), Torino area metropolitana 3.037 (-1677).

Nella settimana dall'8 al 14 agosto l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 227.6, in netto calo (-36%) rispetto ai 355.8 della settimana precedente.

Si tratta della quarta diminuzione consecutiva dopo sei settimane in cui la curva era stata in rialzo.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 179.4 (-39,3%); nella fascia 25-44 anni è 212.2 (-40,3%); tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 245.9 (-39%); nella fascia 60-69 anni è 295 (-33,2%); tra i 70-79 anni è 317.7 (-24,9%); nella fascia over80 l’incidenza risulta 237.1 (-25,7%).

Stesso andamento anche nelle fasce scolastiche. Nella fascia 0-2 anni l’incidenza è di 180.9 (-39,5%); la fascia di età 3-5 anni registra un’incidenza di 101.3 (-29,7%); nella fascia tra i 6 ed 10 anni l’incidenza è 89.5 (-52,3%); nella fascia 11-13 anni l’incidenza è 115.8 (-42,3%); nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 106.9 (-50,2%).