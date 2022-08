Vacanze estive, i consigli per lasciare casa in sicurezza

Siamo in piena estate e per chi parte c’è sempre un po' di preoccupazione di lasciare la casa incustodita con il rischio che l'abitazione possa essere visitata dai ladri. Come difendersi? Quali regole vanno seguite per rendere difficile la vita dei delinquenti?

La Polizia di Stato ha pubblicato sul proprio sito un video dove vengono consigliati alcuni accorgimenti che è bene tenere presenti.

«Ad esempio -si legge - scegliete con un po' di inventiva i posti dove nascondere oggetti di valore, e fotografateli, perché in caso di furto o di rapina, dopo la denuncia, saranno inseriti nella bacheca online, per facilitarne il ritrovamento. Ma ricordate anche, quando siete assenti, di farvi ritirare da qualcuno la posta e la pubblicità accumulata nella cassetta ed evitate di lasciare messaggi sui social network che svelino i vostri programmi di viaggio. E se rientrando trovate la porta di casa accostata, non entrate! Potrebbero esserci i ladri nell'appartamento. Se avete qualsiasi dubbio, chiamate sempre il 112».

Per vedere il video (clicca qui).