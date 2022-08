Ferragosto in città, in Valsesia e nel Vercellese: tra sagre, escursioni e spettacoli ecco cosa si può fare

Dal vercellese alla Valsesia due giorni di appuntamenti e feste: per chi vuole trascorrere il Ferragosto facendo una gita fuori porta non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Dopo due anni di limitazioni e numeri chiusi, tornano quasi ovunque gli appuntamenti tradizionali della festa che segna il culmine del periodo estivo. E Atl Biella Vercelli e Valsesia metta a disposizione un sintetico, ma funzionale, calendario attraverso il quale è possibile trovare l'idea giusta per na giornata nel segno del relax, delle tradizioni, della buona cucina, della vita all'aria aperta.

CLICCA QUI PER LEGGERE GLI APPUNTAMENTI

Chi non può, o non vuole, lasciare Vercelli può comunque segnarsi l'appuntamento della serata di lunedì, in piazza Antico Ospedale, con il comico e ventriloquo Andrea Fratellini, vincitore di Italia's got talent 2020. Lo spettacolo, che prende il via alle 21, è a ingresso libero e non prevede prenotazione.