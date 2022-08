Cinghiali alla periferia di Santhià

L'avvistamento più recente, con tanto di foto bella nitida, poi condivisa sui social, è avvenuto nella zona di corso 2 Giugno nei pressi del Naviglio di Ivrea.

E, secondo le informazioni condivise da chi li ha visti e fotografati, i due cinghiali immortalati nello scatto, sarebbero frequentatori quasi abituali della zona che si trova proprio alle porte di Santhià. Spinti probabilmente dalla ricerca dell'acqua, i cinghiali si avvicinano sempre più alle zone abitate, dunque. Visite indesiderate che ripropongono il tema della sicurezza per gli automobilisti ma anche per gli eventuali pedoni che si trovino "faccia a faccia" con gli ungulati.

Il Comune, attraverso i canali istituzionali e social ha diffuso alcune indicazioni di prudenza rivolte alla popolazione: «A seguito degli avvistamenti di cinghiali in corso 2 Giugno - Strada Salomino in direzione Tronzano - si legge - sono stati immediatamente allertati gli uffici provinciali preposti. Ecco alcuni suggerimenti e informazioni utili per chi va a camminare nelle campagne, magari anche con il cane: a differenza di altri ungulati, come il capriolo per esempio, il cinghiale non si fa problemi ad attaccare, caricando, se dovesse sentirsi infastidito o addirittura in pericolo. Pertanto avvistandoli in campagna, o peggio ancora in strada, è meglio tenerli d’occhio e cambiare percorso, specialmente se si ha un cane con sé».

Il Comune indica anche alcuni "segnali" che possono far pensare al passaggio dei cinghiali: «In estate il cinghiale si termoregola facendo dei “bagni” di fango o terra. Spesso scarica l’eccesso di materiale sfregandosi su alberi o simili: un indizio utile per scovarli o stare lontano. Un altro indizio da tener presente è il "sentiero" creato dal costante passaggio dei cinghiali. Tendono ad essere molto abitudinari nei loro spostamenti». Anche in questo caso, meglio cambiare strada dunque anche perché, nonostante i 100- 120 chili di peso, il cinghiale è agile negli spostamenti e veloce.