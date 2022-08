Coggiola, perde il controllo del parapendio. Ricoverato in prognosi riservata

Sembra sia stato un improvviso vuoto d'aria la causa della caduta di un uomo del 1991 che durante la manovra di decollo del suo parapendio ha perso quota precipitando.

E' quanto è successo oggi, venerdì 12 agosto, intorno alle 12,30 a Coggiola, in località Monte Barone, dove un francese con l'abilitazione al volo libero, dopo la caduta ha chiamato il Soccorso Alpino e il 118 in suo soccorso. L'uomo è stato quindi elitrasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Al momento è ricoverato, non in pericolo di vita ma la prognosi è ancora riservata.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri.