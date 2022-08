Cavaglià, si lancia dal trattore che si sta ribaltando, se la cava

Se l'è cavata con appena qualche escoriazione, l'uomo che oggi giovedì 11 agosto stava lavorando nella sua vigna a bordo del trattore che per cause ancora da accertare si è ribaltato.

L'incidente è avvenuto a Cavaglià. Da una prima ricostruzione, sembra che il mezzo per qualche motivo si sia sbilanciato e per evitare di essere schiacciato chi era alla guida, un uomo del 57, si sia lanciato a terra per evitare di venire schiacciato dal peso del trattore.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e il 118 che ha portato in ospedale il conducente del mezzo con codice giallo.