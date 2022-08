Pro Vercelli: biennale per Simone Calvano

Tesseramento annunciato di Simone Calvano, centrocampista di esperienza. Ecco il comunicato.

La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Simone Calvano, che si lega alle Bianche Casacche con un contratto biennale.

Centrocampista classe 1993, prodotto del settore giovanile del Milan, Calvano esordisce con la maglia rossonera nel corso della stagione 2011/2012, subentrando nei minuti finali del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Nella sua carriera ha successivamente maturato grande esperienza in ogni categoria professionistica, avendo collezionato 15 presenze in Serie A con la maglia del Verona, 33 in Serie B fra Padova e Juve Stabia ed oltre 160 apparizioni, fra campionato e playoff, in Serie C.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Triestina, collezionando 54 presenze e 2 reti.

Benvenuto Simone!