Cantieri di lavoro per over 58: finanziati i progetti di Asigliano, Livorno e Ronsecco

Una buona notizia in arrivo per i Comuni - e per i lavoratori più fragili - che hanno partecipato in primavera al bando dei “Cantieri di lavoro over 58”: è stato approvato il nuovo finanziamento delle progettualità ammesse in graduatoria che vedranno coinvolti 155 lavoratori in difficoltà e con un’anzianità contributiva non sufficiente per il pensionamento per la manutenzione di aree pubbliche o servizi di pubblica utilità. Una preziosa opportunità di lavoro, quindi, che l’assessore al lavoro della Regione Piemonte definisce come un provvedimento concreto che va nella direzione opposta all'assistenzialismo e finalizzato al lavoro e alla dignità che ne consegue.

Sono in tutto 44 i progetti finanziati con questo ulteriore stanziamento di 1.055.519,40 euro, che vanno ad aggiungersi ai 35, già ammessi e finanziati in precedenza, suddivisi sul territorio regionale

Nelle province di Bielle, Novara, Vco e Vercelli sono stati finanziati 8 progetti nei comuni di Biella, Asigliano, Livorno Ferraris, Ronsecco, Bellinzago Novarese, Cambiasca, Maggiora, Pralungo.