Pro Vercelli, notizie flash

Simone Calvano, centromediano o all'occorrenza mezzala destra, 29 anni, un passato in C e in B (gli ultimi campionati nella Triestina, serie C) potrebbe essere il centrocampista che manca alla Pro Vercelli di mister Paci. C'è da battere la concorrenza di altre squadre, tra cui il Pordenone.

Rinviata Coppa Italia (data da destinarsi) e Campionato: la prima giornata (che doveva giocarsi il 28 agosto) slitta al 4 settembre.

Allenamento congiunto a Romagnano, oggi, martedì 9 agosto, tra Pro Vercelli e Verbania. Mister Paci propone uno schieramento con giovani e giocatori pochi impiegati, fino a ora (vedi foto in copertina). Tra gli osservato speciali di sicuro c'è il centrale Parodi.