Unione Popolare: Vogliono escluderci ma ci saremo

In merito a questa iniziativa i promotori e le promotricii della lista hanno dichiarato: “Unione Popolare è nata dalla grande convergenza di forze sociali, sindacali di base e autorganizzate, ambientaliste, politiche tra cui Dema, ManifestA, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista. Con Luigi de Magistris si è avviato un percorso di democrazia e partecipazione. Noi lottiamo per lo stop immediato della guerra, per le trattative e un mondo multipolare. Noi ci impegniamo per contrastare la povertà crescente, per una vera riconversione ambientale, per l’abolizione delle leggi vergogna sul precariato, per il salario minimo universale garantito, per la reintroduzione di una nuova scala mobile, per la crescita di salari e pensioni troppo bassi, contro il caro vita”.

“Raccogliamo le firme per presentare la nostra lista alle elezioni politiche anche nelle condizioni proibitive che ci sono state imposte e dimostriamo che ci sono donne e uomini di questo Paese a cui sta a cuore la democrazia, la pace, la difesa dei diritti”.

“Chiediamo a tutte e tutti di sostenere il diritto di Unione Popolare a partecipare alle elezioni.”

In attesa di far conoscere altri punti di raccolta delle firme, comunichiamo che è possibile sottoscrivere la lista presso

- COMUNE DI VERCELLI, Ufficio Elettorale, I presentandosi con un documento di identità valido tutti i giorni dalle 8,30 alle 12.

-Mercoledì 10 agostoQUARONA, al mercato (vicino al salone Sterna), dalle ore 09:00 alle 12:00

Giovedì 11 agosto, Pray, al mercato, dalle ore 09:00 alle 12:00

Sabato 13 agosto, Borgosesia, via XX settembre, dalle ore 09:00 alle 12:00