Scopello, incontro su turismo e opportunità per la Valsesia

L’Unione Montana è uno dei soggetti organizzatori dell’importante momento di incontro e confronto che si terrà giovedì 11 agosto alle ore 17 a Scopello (Palafish) per presentare le nuove opportunità per lo sviluppo turistico e culturale della Valsesia.

«Insieme al Consorzio Monterosa Valsesia – spiega il vicepresidente dell’UMV, Alberto Daffara – presentiamo a tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, le nuove opportunità che si dischiuderanno nel mese di settembre per lo sviluppo turistico dei nostri territori. Ci attendono momenti duri, ma anche grandi sfide che possono sfociare in nuovi slanci per il nostro sistema turistico, di cui l’aspetto culturale è parte rilevante».

L’evento è patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Comune di Scopello: «Siamo a metà di un’estate che ha visto un grande ritorno del turismo in Valsesia, a conferma di segnali positivi che già avevamo avuto lo scorso anno – aggiunge Alberto Daffara – questo è un grande stimolo a fare sempre di più per affermare il valore delle nostre valli. Mi auguro che all’incontro partecipino in tanti, sia in presenza che in collegamento telematico, e che sia un momento non solo di presentazione da parte nostra, ma anche di costruttivo dialogo e di proposta da parte di tutti gli stakeholders del nostro territorio».

Informazioni ed iscrizioni presso valsesia@visitmonterosa.com

Per chi desidera partecipare online, il link è https://us02web.zoom.us/j/87277631005