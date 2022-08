In fiamme un'auto alimentata a gpl

Auto in fiamme, data intorno alle ore 8.30, sulla Sp 455, poco dopo lo svincolo di Desana. La squadra Vigili del Fuoco del comando di vercelli è intervenuta per domare l'incendio della vettura che era alimentata a Gpl e per la messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto erano presenti i carabinieri per gli accertamenti e la gestione della viabilità.