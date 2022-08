Gravissimo incidente sul lavoro, nella mattina di lunedì 8 agosto a Santhià, in un'area di trattamento rifiuti.

Secondo le primissime informazioni un addetto alla lavorazione sarebbe rimasto incastrato in un macchinario procurandosi gravissime ferite.

Sul posto sono al lavoro i sanitari del 118 ed è in arrivo l'elisoccorso per il trasporto del malcapitato in ospedale.