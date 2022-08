Principio di incendio in un alloggio, momenti di paura a Serravalle

Momenti di apprensione, nella mattina di lunedì 8 agosto a Serravalle Sesia per un principio di incendio che ha interessato, intorno alle 9, un appartamento posto al quarto piano di un complesso immobiliare.

All'arrivo, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Varallo, grazie all'utilizzo di tecniche speleo alpino fluviali, ha effettuato una discesa dal 5° al 4° piano così entrando nell'appartamento dal quale usciva fumo.

L'immediato intervento ha permesso di poter evitare il propagarsi delle fiamme, che avrebbero potuto causare danni seri all'intero complesso.

In seguito l'intervento è valso alla messa in sicurezza dell'ambiente interessato e alle dovute verifiche. Il proprietario dell'abitazione è arrivato a intervento ultimato e dunque non è stato coinvolto nel principio di incendio.

Presenti gli agenti della Polizia locale per le verifiche di rito.