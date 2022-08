Dopo la Mannoia c'è Renga: week end di grande musica

Sabato 6 agosto, è Francesco Renga il protagonista del penultimo evento della stagione di Musa Vercelli: alle ore 21 salirà sul palco di piazza Antico Ospedale per la tapopa vercellese del tour “Estate 2022”.

Renga comincia la sua carriera entrando a far parte della formazione del gruppo Timoria, con i quali partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani. Nel 2000 torna come solista e pubblica il suo primo album Francesco Renga. L’anno successivo torna sul palco di Sanremo come solista nella categoria Giovani e sarà solo nel 2005 che vincerà con la famosissima Angelo.

Lavora anche in televisione come giudice di famosi programmi musicali.

Tra i suoi successi si ricordano Angelo, Il mio giorno più bello nel mondo, Vivendo adesso e Era una vita che ti stavo aspettando.

Gli ultimi posti disponibili, non moltissimi, sono ancora in prevendita online su www.ticketone.it.

L'ultimo appuntamento della stagione estiva è in programma a Ferragosto con lo spettacolo, a ingresso gratuito del comico e ventriloquo Andrea Fratellini, già vincitore di "Italia's got talent".

Questa sera, intanto, venerdì 5 agosto, tocca a Fiorella Mannoia proporre le canzoni del suo tour: la prevendita dei biglietti, per la cantante romana, è andata molto bene e gli ultimi posti disponbili possono essere acquistati su www.ticketone.it